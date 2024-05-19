Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonrası yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Karabük-Eskipazar kara yolu Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. H.Y. sevk ve idaresindeki 43 ACC 083 plakalı otomobil, Gerede istikametine seyir halindeyken dinlenme tesisinden çıkış yapmakta olan E.G. sevk ve idaresindeki 54 YD 069 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.