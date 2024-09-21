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Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 23:50
  • Giriş: 21.09.2024 23:50
  • Güncelleme: 21.09.2024 23:50
Kaynak: İHA
Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı


Edinilen bilgiye göre, M.T. (26) idaresindeki 67 ZB 501 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında O.A. (52) yönetimindeki 78 DE 993 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.T’nin kullandığı otomobildeki K.A.T. (28) ve M.L.T. (1) ile diğer araçtaki S.A. (48), O.A. (22) ve M.M.A. (9) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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