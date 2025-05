Karabük’te ilk kez düzenlenen Bocce Bölge Şampiyonası devam ediyor

Karabük’ün ilk kez ev sahipliği yaptığı, Okul Sporları Bocce (volo-petank) Grup Birinciliği müsabakaları devam ediyor.

Karabük Üniversitesi’nin (KBÜ) Demirçelik Kampüsü’nde yer alan Bocce Sahası’nda oynanan mücadeleler yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Bocce İl Temsilcisi Hasan Turma Karabük’te böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Turma, çeşitli illerden birçok sporcunun etkinlik için Karabük’e geldiğini belirterek, "Karabük’te bu etkinliği ilk kez düzenliyoruz. Bölge Şampiyonası, Karabük ilimizde ilk kez yapılan bir etkinlik. Bu etkinliğimize Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden, çeşitli illerinden 82 takım (kız-erkek), 450 sporcu, antrenörler ve refakatçileriyle birlikte yaklaşık 500 kişi ilimizde bulunuyor. Onları en iyi şekilde ağırlamak için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Okul sporları, yıldızlar, küçükler ve gençler olmak üzere üç ayrı kategoride hem kız hem erkek takımlarımız yer alıyor. Etkinliğimiz 5 Mayıs’ta başladı 11 Mayıs’ta sona erecek. Buradan çıkan takımlarımız Muğla’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacaklar" dedi.

Hasan Turma ayrıca Karabük Üniversitesi’nin (KBÜ), Demirçelik Kampüsü’nde yer alan Bocce Sahası ve tesis için, "Çünkü daha önce böyle bir altyapımız olmadığı için bu organizasyonlara ev sahipliği yapamıyorduk. Karabük Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nda Ulusal Bocce Hakemi ve bocce eski milli sporcusu Yağız Kapsız, Türkiye’de bu grup mücadelelerinin 6 şehirde yapıldığını belirterek, "Türkiye’de şu an okul sporlarında 81 ilden 6 tane grubumuz var. Şu an Karabük’teyiz. Karabük gruplarında 82 takım var. Yarın ödül töreni ile grup birincilerimiz ve dereceye girenler belli olacak" diye konuştu.

Boccenin her yaş grubunun oynayabildiği bir spor olduğunu vurgulayan Kapsız, "Demir toplarımız var. 7’de, 70’e yaş aralığında kesinlikle herkes oynayabiliyor. Aynı zamanda bu basit sahalarda oynanan bir spor olduğu için otellerde turistler de oynayabiliyor. Huzurevi ligleri düzenleniyor. Her yaşa uygun bir spor" ifadelerini kullandı.