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Karabük’te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 20.05.2025 18:14
  • Giriş: 20.05.2025 18:14
  • Güncelleme: 20.05.2025 18:14
Kaynak: İHA
Karabük’te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Safranbolu ilçesi kırsalında izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, olay yerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet el dedektörü, 1 kazma, 1 çekiç, 1 keser, 1 manivela ve 1 murç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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