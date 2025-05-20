Karabük’te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Safranbolu ilçesi kırsalında izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, olay yerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet el dedektörü, 1 kazma, 1 çekiç, 1 keser, 1 manivela ve 1 murç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.