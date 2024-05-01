Karabük’te kaçak akaryakıt operasyonu

Karabük’te polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda yakıta ve tankere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumuna kalorifer yakıtı temin eden bir firmaya ait tankere yakıt aktarımı sırasında operasyon düzenledi.

Ekipler, bahse konu araçta yaptıkları incelemede “zula” olarak tabir edilen kaynaklı ayrı bir bölüm ve bu bölüme ait ayrı bir vana olduğunu tespit etti. Aracın tüm bölümlerden ayrı ayrı numuneler alınarak, karışımlı fuel oil olduğu değerlendirilen 18 bin 820 litre yakıta ve zula düzeneği olan tankere el konuldu. Tanker şoförü M.Ö. ve firma yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.