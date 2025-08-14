Giriş / Abone Ol
Karabük’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.08.2025 10:16
Kaynak: İHA
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Eskipazar ilçesi Mermer mevkisinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 61 AEC 238 plakalı kamyonet, İ.O. (56) idaresindeki 78 DE 173 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri F.K. ve İ.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

