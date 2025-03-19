Karabük’te kar yağışı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkili olmaya devam etti.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bugün de devam ederken, kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Karabük ile Gerede kara yolunda etkili olan kar yağışı ile birlikte sürücüler trafikte yavaş şekilde ilerledi. Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza bürüdü.