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Karabük’te kar yağışı etkili oluyor

Karabük’te, hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 21:20
  • Giriş: 23.11.2024 21:20
  • Güncelleme: 23.11.2024 21:20
Kaynak: İHA
Karabük’te kar yağışı etkili oluyor


Şehrin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatlerinde kar yağışı başlarken, şehir merkezinde yağmur etkili oldu. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde başlayan kar yağışı etkili olurken, ağaçlar beyaz örtüye büründü. Bazı sürücüler araçlarından inerek cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı. Sürücüler, kar yağışının kendileri için güzel olduğunu söyledi. Karayolları ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

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