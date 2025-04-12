Karabük’te kar yağışı hafta sonunda etkisini artırdı

Karabük’te hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası Safranbolu’nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te kar yağışı hafta sonunda da etkili oluyor.

Safranbolu ilçesinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçede bulunan han, hamam, cami, çeşme ve konak gibi tarihi yapılar karla birlikte beyaza büründü.

Kar yağışının saat 18.00 sıralarına kadar devam etmesi bekleniyor.