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Karabük’te korkutan örtü yangını

Ajans Haberleri
  • 27.08.2023 11:43
  • Giriş: 27.08.2023 11:43
  • Güncelleme: 27.08.2023 11:43
Kaynak: İHA
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Karabük’te korkutan örtü yangını

Karabük’te çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece 01.30 sıralarında Yaylacık Su Deposu mevkiinde meydana geldi.

Çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 dönümlük alana zarar veren yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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