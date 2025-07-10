Karabük’te leylekler ve pelikan dronla görüntülendi

Karabük’te leylek sürüsüyle birlikte avlanan pelikan, dronla görüntülendi.

Merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyü mevkisinden geçen Soğanlı Çayı çevresinde dron uçuran Ramazan Akkaya, yüzlerce leyleğin suda avlandığını fark etti.

Çayın üzerinde süzülerek avlanan leyleklerin yanı sıra, onlarla birlikte avlanan bir pelikan da dikkat çekti.

Leyleklerin ve pelikanın birlikte avlandığı anlar, görsel şölen oluşturdu. O anlar dron kamerasıyla kayıt altına alındı.