Karabük’te mart ayında yağan kar ormanı beyaz örtüyle kapladı

Karabük’ün yüksek kesimlerinde Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası orman beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında hissedildiği Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı ile yoğun sis etkili oluyor. Karabük-Bartın kara yolundaki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidinde kar yağışıyla birlikte doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede araçlarını durduran bazı vatandaşlar o anları fotoğrafladı.

İzmit’ten Safranbolu’ya sevkiyat yapan Kadir Kesgin, kar yağışıyla birlikte güzel manzara ortaya çıktığını, aracını fotoğraf çektirmek için durdurduğunu söyledi.