Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük’te motosiklet hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 13:36
  • Giriş: 06.08.2025 13:36
  • Güncelleme: 06.08.2025 13:36
Kaynak: İHA
Karabük’te motosiklet hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

Karabük’te meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi, polis ekiplerince yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda yaşanan motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Yapılan ileri kolluk faaliyetleri ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu olayın failinin, hırsızlık başta olmak üzere 14 suç kaydı bulunan S.H. olduğu belirlendi.
Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

BirGün'e Abone Ol