Karabük’te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Safranbolu istikametine giden M.Y. yönetimindeki 37 ACK 026 plaka motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde Namal kavşağında Ö.T.T. yönetimindeki 78 AE 110 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, alkol kontrolünde 0.50 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin yeterli olmadığı belirlendi.

Yaralı motosiklet sürücüsüne ceza işlemi uygulandı.