Karabük’te orman yangını: 5 dönüm alan zarar gördü

Karabük’ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken 5 dönüm alan zarar gördü.

Olay Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezi yakınlarında meydana geldi.

Ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2 arazöz, 3 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınıp söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.