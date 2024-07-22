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Karabük’te orman yangını

Ajans Haberleri
  • 22.07.2024 17:29
  • Giriş: 22.07.2024 17:29
  • Güncelleme: 22.07.2024 17:29
Kaynak: İHA
Karabük’te orman yangını

Karabük’te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Karabük’ün Kale Köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ormanlık alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevredeki yerleşim yerlerinden rahatlıkla görülürken, yangın bölgesinde sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu öğrenildi

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