Karabük’te orman yangınında iki mahalle tahliye edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınamazken, yangının tehdit ettiği Çavuşlar Merkez ve Köprübaşı mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler kara yolunu aşarak karşı yakaya sıçradı.

Çavuşlar köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankeri sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle müdahalenin güçleştiği yangında, alevlerin Çavuşlar köyünün merkez ve Köprübaşı mahallelerine yaklaşması üzerine bu bölgelerde tahliye kararı alındı. Vatandaşlar, jandarma ve belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle güvenli alanlara sevk edildi.

Yangının karayolunu aşıp karşı yakaya sıçraması üzerine çevredeki yerleşim alanlarında da tedbirler artırıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çabası sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.