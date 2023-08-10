Karabük’te otomobil toprak yığınına çarptı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak toprak yığınına çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

5000 Evler Mahallesinde meydana gelen ikinci kazada M.Ş.A. sevk ve idaresindeki 06 BH 905 plakalı otomobil, M.D. sevk ve idaresindeki 78 BN 640 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 BH 905 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.