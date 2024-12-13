Karabük’te sis ve kar yağışı devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşarken 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde de kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığının her geçen gün arttığı bölgede orman beyaz örtüyle kaplandı.