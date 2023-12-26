Karabük’te tefecilik ve yağma operasyonunda 10 kişi yakalandı

Karabük’te düzenlenen tefecilik ve yağma suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından yapılan operasyonda "tefecilik ve yağma" suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait toplam 7 adreste yapılan aramada 112 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 1 adet kaşe, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda, 2 adet şüpheli şahsa ait olmayan banka kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 adet fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi.