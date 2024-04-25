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Karabük’te uyuşturucu operasyon: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 25.04.2024 13:55
  • Giriş: 25.04.2024 13:55
  • Güncelleme: 25.04.2024 13:55
Kaynak: İHA
Karabük’te uyuşturucu operasyon: 2 gözaltı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda, 2 şahsın ikametinde yaptıkları aramada 14 gram satışa hazır metamfetamin, 70 adet sentetik ecza hap, 3 adet kenevir bitkisi tohumu, 2 adet çakmak gazı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 17 bin 500 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirdi. 

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. 

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