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Karabük’te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 20.05.2025 16:42
  • Giriş: 20.05.2025 16:42
  • Güncelleme: 20.05.2025 16:42
Kaynak: İHA
Karabük’te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında Karabük Merkez’de çeşitli adreslere operasyonlar düzenlendi.

4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken 6,44 gram metamfetamin, 1,74 gram bonzai, 14 adet uyuşturucu hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, birer adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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