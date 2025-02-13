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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 13.02.2025 12:22
  • Giriş: 13.02.2025 12:22
  • Güncelleme: 13.02.2025 12:22
Kaynak: İHA
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karabük’te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan adli aramada, 0,69 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, birer adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile bin 328 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 30 bin 485 TL idari para cezası kesilerek, adliyeye sevk edildi. 

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