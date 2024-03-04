Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Karabük’te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 727 adet ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin” önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha ve istihbarı faaliyetler sonucu operasyon düzenlendi. Operasyonda, il merkezinde Y.A.’nın yapılan üst aramasında; 727 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldı.