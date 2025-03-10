Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda S.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ikameti, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda daralı ağırlığı 0.50 gram bonzai, net ağırlığı 21.13 gram peçeteye emdirilmiş vaziyette 5 parça bonzai, birer adet cam aparat, rulo peçete, şişe saf su, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, muşta, 3’er adet aseton, tabanca fişeği ve 10 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.