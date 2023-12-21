Karabük’te uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Karabük’te 17-21 Aralık tarihleri arasında yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde 6 kişi yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Bölge Trafik Uygulama noktasında durumunda şüphelenilen F.E.Ö.’nün üst aramasında, 6.23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Karabük’te faaliyetleri tespit edilen Ö.Ş ve M.K. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2,74 gram metamfetamin, 5,85 gram bonzai gele geçirildi.

Şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen İ.M.A.’nın üst aramasında, 3.06 gram esrar ele geçirildi. Durumundan şüphelenilen F.T ve İ.Ö.’nün üst aramasında, 52.93 gram bonzai ve bir adet bıçak ele geçirilirken, şahısların suça sürüklenen çocuk olduğu bildirildi.

Ayrıca havaya silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü tespit edilen B.K ve E.B isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinden iki adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.