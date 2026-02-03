Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük’te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 03.02.2026 14:23
  • Giriş: 03.02.2026 14:23
  • Güncelleme: 03.02.2026 14:23
Kaynak: DHA
Karabük’te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde Ramazan Işık’ın evine yakın bölgedeki ormana yerleştirdiği fotokapanla vaşak ve karaca görüntülendi.

Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktadaki ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık’ın yerleştirdiği fotokapanla son olarak ormanda gezen vaşak ve karaca görüntülendi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)

BirGün'e Abone Ol