Karabük’te yakalanan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı
Kaynak: İHA
Karabük’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan- JASAT Mercek Operasyonu faaliyeti sonucunda adli makamlarca arama kaydı bulunan toplam 19 şahıs yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10’u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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