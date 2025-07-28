Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük’te yeni orman yangını

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı.

Yurt
  • 28.07.2025 21:13
  • Giriş: 28.07.2025 21:13
  • Güncelleme: 28.07.2025 21:14
Kaynak: iHA
Karabük’te yeni orman yangını
FOTOĞRAF: İHA

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahyalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma, orman ekipleri, TOMA'lar ve AFAD ekipleri bölgede görev yapıyor.

BirGün'e Abone Ol