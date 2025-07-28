Karabük’te yeni orman yangını

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahyalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma, orman ekipleri, TOMA'lar ve AFAD ekipleri bölgede görev yapıyor.