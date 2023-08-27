Karabük’te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Karabük’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kemikli rampasında Ö.Z. idaresindeki 34 DVD 251 plakalı araç önünde aniden duran araca çarpmamak için durdu. Bu sırada arkasından gelen sürücü K.K. idaresindeki 34 KK 8861 plakalı araç arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araçlarda yolcu olarak bulunan iki yaralıya müdahale etti. Ü.Ç. ve A.O. isimli yolcular yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.