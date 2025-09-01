Karabük’teki orman yangını Kastamonu'ya ulaştı: Bir köy tahliye edildi

Karabük'te dün çıkan orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken alevler Kastamonu'ya ulaştı.

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale başlatıldı. Havadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla ara verildi.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi tedbiren boşaltıldı. Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KASTAMONU'DA

Dünden bu yana devam eden orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Köydeki 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

"KISA SÜREDE YAYILABİLİYOR"

Gece yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, “Yangın rüzgarın etkisiyle zaman zaman hızlı yayılıyor. Harmancık köyünde 10 hanede yaşayan 18 vatandaşımız can güvenliği nedeniyle kısa süreli tahliye edildi, yangın riskinin ortadan kalkmasının ardından evlerine güvenli şekilde yeniden döndüler. Yangının çıktığı bölgenin rakımı yüksek, mevsim kurak ve rüzgar güçlü esiyor. Bu nedenle yangın kısa sürede yayılabiliyor. Şu an için herhangi bir evin zarar görmesi söz konusu değil. Gün batımına kadar 5 helikopter ile müdahale edildi, an itibarıyla yangına 164 araç ve 590 personelle karadan güçlü şekilde müdahale ediliyor" diye konuştu.