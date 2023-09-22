Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 13,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında13 hektar alan zarar gördü.

Ovacık ilçesindeki ormanda dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Havadan helikopterle karadan ise arazöz ve iş makineleriyle orman ekipleri yangına müdahale etti.

Dik ve engebeli arazide etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.