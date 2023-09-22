Karabük’teki orman yangını söndürüldü

Karabük’ün Ovacık ilçesinde dün başlayan ve 7 saat süren çalışma sonrası kısmen kontrol altına alınan orman yangını tamamen söndürüldü.

Ovacık’a bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi kırsalında dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kayalık ve sarp bölgede başlayan ve kısa sürede yayılmaya başlayan yangına ilk olarak 2 helikopter müdahale ederken, havanın kararması ile mücadele karadan devam etti.

İş makinelerinin yol açarak arazözlerin ilerlediği yangın, 162 personelin de mücadelesi ile 7 saat sonra kısmen kontrol altına alınmıştı. Sabahın ilk saatlerinde yangın söndürme helikopterlerinin de soğutma çalışması yaptığı bölgede yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.