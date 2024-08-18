Karabük’teki yangın devam ediyor

Karabük’ün Ovacık ilçesinde, söndürme çalışmalarında 50 saati geride bırakan orman yangını kontrol altına alınamadı.

Ovacık’ta rüzgarın da etkisiyle zaman zaman parlayan alevlerin ilerlemesini engellemek için bölgede cansiparane mücadele sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması adına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği Karabük’e çevre illerdeki TOMA ve su tankerleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye, arazöz, su tankeri, greyder ve dozerlerden oluşan 75 aracın müdahale ettiği yangın rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşatıyor.