Karabük’ün yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası Karabük’ün yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık kar manzaraları dronla görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü Karabük’ün yüksek kesimlerinde gece saatleri itibarıyla yeniden kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yağan karla birlikte Safranbolu-Bartın kara yolu Ahmetusta ve Sarıçiçek mevkisinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede sürücüler dikkatli bir şekilde ilerlerken trafik ekipleri de olumsuzluklara karşı kontrollerini sürdürüyor. Sis ve beyaz renklerin hakim olduğu ormanlar dron ile görüntülendi.