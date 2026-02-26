Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kaynak: DHA
Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU, (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ardından ormanlar da karla kaplandı. Beyaza bürünen çam ormanlarının manzarası, dronla görüntülendi. (DHA)
