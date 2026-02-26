Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 26.02.2026 13:10
  • Giriş: 26.02.2026 13:10
  • Güncelleme: 26.02.2026 13:11
Kaynak: DHA
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ardından ormanlar da karla kaplandı. Beyaza bürünen çam ormanlarının manzarası, dronla görüntülendi. (DHA)

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)

BirGün'e Abone Ol