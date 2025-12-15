Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

KARABÜK’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunda 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Safranbolu’nun 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkisinde araçlar düşük hızda ilerledi. Ömür Ahmet Kıran mevkisinde kar yağışı ile birlikte çam ağaçları eşsiz manzaralar oluşturdu. Manzara dron ile görüntülendi. (DHA)

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)