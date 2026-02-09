Karaburun'da GES'e bilirkişi engeli

İzmir’in Karaburun ilçesinde enerji projelerine karşı mücadele sürüyor. Yıllardır rüzgâr enerji santralları (RES) baskısı altında kalan bölge, şimdi de güneş enerji santralları (GES) projeleriyle karşı karşıya kaldı.

Küçükbahçe’de, Nano Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan DGES (Güneş Enerji Santralı ve Elektrik Depolama Tesisi) projesi için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararına karşı Karaburun Belediyesi ve bölge halkı dava açtı. İzmir 2. İdare Mahkemesi kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, projenin çevreye olumsuz etkileri olacağı belirtildi. Raporda, ÇED sürecinin eksik yürütüldüğü ifade edildi. Projenin mera, tarım alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içinde yer aldığı kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, proje alanının ekolojik açıdan hassas bir bölgede bulunduğu belirtildi. ÇED dosyasında, mera alanları ile flora ve fauna üzerindeki etkilerin bilimsel verilerle değerlendirilmediği ifade edildi. Alınacağı belirtilen önlemlerin somut olmadığı kaydedildi.

Raporda, proje alanının büyük bölümünün mera vasfında olduğu aktarıldı. GES kurulumu ile doğal bitki örtüsünün zarar göreceği belirtildi. Hayvancılığın olumsuz etkileneceği ifade edildi. Bölgenin İzmir’e gıda sağlayan önemli üretim alanlarından biri olduğu da hatırlatıldı.

OLUMSUZ ETKİLENECEK

Raporda, Karaburun Yarımadası’nın halihazırda rüzgâr santralleri nedeniyle ciddi bir baskı altında olduğu belirtildi. DGES projesinin ekosistem bütünlüğünü daha da bozacağı ifade edildi. Kuş göç yolları, arılar ve böcekler üzerindeki etkilerin ÇED dosyasında değerlendirilmediği kaydedildi. Raporda ayrıca, proje sahasının yerleşim alanlarına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi. Bu durumun yaşam alanları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı ifade edildi.

“İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Projeye ilişkin Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun Yarımadası’nda, parçacı biçimde önerilen ve izin verilen yatırımların ekosistem üzerindeki etkileri bütüncül olarak değerlendirilmemektedir. ÖÇKB sınırları içinde, rüzgâr enerji santralleri için verilen lisans sahalarında ‘yardımcı kaynak’ olarak GES projeleri artmıştır. ÖÇKB ilanından sonra güneş enerji santralları tarım ve mera alanları üzerinde büyük alanlarda önerilmeye başlanmıştır. DGES projesi, ÖÇKB kararı öncesi verilen yenilenebilir enerji lisans sahaları içerisinde yer almamaktadır. Projeye ilişkin ön lisans kararı ise ÖÇKB ilanından sonra verilmiştir. ÖÇKB ve Küçükbahçe Mahallesi sınırları içinde binlerce yılda oluşan bitki örtüsü ve habitat alanlarının tahribatına yol açacak bu projeye, bölge halkının itirazlarına rağmen Bakanlık tarafından izin verilmiştir. Bilirkişi inceleme raporu da dikkate alınarak ‘ÇED olumlu’ kararının iptal edilmesini bekliyoruz.”

PROJE HAKKINDA

Proje, 24,46 hektarlık bir alanı kapsıyor. Karaburun-Ildırı Körfezi ÖÇKB içinde, mera ve tarım alanları üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Yaşam savunucuları ve bölge halkı, yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Bu gerekçeyle projeye karşı hukuki süreç başlatıldı.