Karaburun'da GES projesine geçit yok

Mahir KANAAT

İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde yapılmak istenen güneş enerji santralı (GES) ve elektrik depolama tesisi projesine karşı mücadele sürüyor.

Erkan Petekkaya’nın şirketi Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yapılmak istenen GES projesinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı (HKT) düzenlendi. Bölgedeki meralar üzerine kurulması planlanan projeye karşı bölge halkı tepki göstererek toplantıyı engelledi.

Küçükbahçe Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, İzmir Valiliği'nden gelen yetkililerin, toplantıyı açtıklarını ve halkın bilgilendirme istemediği yönünde tutanak tuttuklarını ifade etti. Ancak Tezel Dağdelen, herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığını ve toplantının açılmadığını dile getirdi. Hukuki yollara başvuracaklarını belirten Tezel Dağdelen, “Toplantı tutanağını şaibeli şekilde tuttuklarını düşündüğümüz için hukuki yollara başvuracağız. Mücadelemiz sürecek” dedi.

Tezel Dağdelen, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını ancak mera alanlarının yok edilmesine karşı çıktıklarını vurgulayarak, “O kadar alan varken bölgemizdeki mera alanlarının talan edilmesine karşıyız. Proje, bölge halkının dibinde ve onları rahatsız edecek şekilde hayata geçirilmek isteniyor. Biz buna karşıyız” diye konuştu.

PROJE HAKKINDA

Karaburun’da yapılmak istenen GES projesi, 24,46 hektarlık bir alanı kapsıyor ve Karaburun ile Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, mera ve tarım alanlarının üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Karaburun Yerel Fok Komitesi ve bölge halkı, özel çevre koruma bölgesinin niteliklerine uygun koruma planlarının yapılması gerektiğini savunarak, projenin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde proje karşıtı bir imza kampanyası da başlatıldı.