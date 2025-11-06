Karaburun'da sit alanına kaçak merdiven: "Doğayı ranta teslim etmeyeceğiz"

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Saip Mahallesi’nin sahil kesiminde yer alan özel bir arazide yürütülen inşaatta, firma proje sınırlarını aşarak doğal sit alanında yasa dışı bir merdiven yaptı.

Saip Yaşam Kültürünü Koruma, Geliştirme, Dayanışma ve Ekolojik Üretimi Destekleme Derneği’nin (Saip Ekoder) açıklamasına göre, Güçlü Aydın Kooperatifi tarafından yapılan projede, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki merdivenin denize kadar uzandığı, üzerinin ise toprakla kapatılarak gizlendiği belirtildi. Dernek ayrıca suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

Saip Ekoder yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Saip Mahallesi’nde yürütülen bir inşaat, kendi alanı dışında ve doğal sit alanında, doğal dokuya zarar vererek yasa dışı bir merdiven yapmıştır. Bu merdivenin üzeri toprakla kapatılmış, hatta denize bir platform yapılacağı da belirtilmiştir. Yasalara aykırı bu uygulamaların derhal durdurulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere Karaburun Belediyesi ve Karaburun Kaymakamlığı’nı göreve davet ediyoruz. Bu yalnızca bir merdiven değil; doğaya karşı açılmış yeni bir cephedir. Sahiller hepimizindir. Göz yumuldukça bu tahribat büyüyecek. Doğayı ranta teslim etmeyeceğiz.”