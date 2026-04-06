Karaburun hafızasına sahip çıkıyor: Nergis Kafe için imza kampanyası

HABER MERKEZİ

İzmir’in Karaburun ilçesinde yurttaşlar, eski adı Dostlar Çay Bahçesi olan Nergis Kafe için imza kampanyası başlattı. Yapılan düzenlemeyle alanın işlevinin değiştirilmesine karşı çıkan yurttaşlar, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’a seslendi ve mekânın yeniden kamusal kullanımına açılmasını istedi.

Erdoğan’a seslenilen metinde Nergis Kafe’nin kentin hafızası olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Geçmişi canlı tutan ve unutmanın önüne geçerek toplumsal kimliğin yeniden üretilmesini sağlayan mekanlar vardır. Toplumun ortak geçmişini, kültürel kimliğini ve kolektif belleğini yaşatır bu alanlar. Mekanlar, sadece fiziksel yapılar değil, aynı zamanda yaşanmışlıkları barındıran sessiz tanıklardır” ifadeleri yer aldı.

“Nergis Kafe Karaburun’un hafızasıdır” denilen açıklamada, belediyenin yeni düzenlemesine tepki gösterildi. Etkinliklerinin pazar yerine yönlendirilmesine karşı çıkan yurttaşlar, “Şimdi yapılan düzenleme ile STK’ların yapacağı etkinlikleri pazar yerine gönderirseniz şiiri, sanatı, müziği, akademik söylemleri, bilim konuşmalarını… Karaburun gençlerinden, köylerde yaşayan insanlardan, yazlıkçılarından, burada yaşayan Karaburun sevdalılarından, yani dayanışma ruhunu yaşatan Börklüce ruhundan ve kültüründen ayırırsınız” dedi.

Yurttaşlar taleplerini ise şu sözlerle dile getirdi: “Lütfen hafızalarımızdaki Nergis Kafe’yi bizlerle yeniden buluşturunuz, çocuk oyun parkının yerini değiştiriniz, STK’ların tüm etkinliklerini Karaburun’un simgesi olan Nergis Kafe’de yapılmasına destek olunuz.”