Karaburun’da GES projesine tepki: Halkın katılım toplantısı yaptırılmadı

İzmir Karaburun’da mera alanına GES projesi için ÇED süreci kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 'halkın katılım toplantısı' yurttaşların tepkisi nedeniyle yapılamadı. Yapılan açıklamada, "Karaburun Yarımadası’nda daha fazla doğa ve canlının zarar görmesinin önüne geçilmesini talep etmekteyiz" denildi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Karaburun ilçesinde Hasseki ve Sarpıncık mahallerini kapsayan alanda güneş enerji santralı(GES) projesine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim şirketi tarafından bölgede 16 adet rüzgar enerji santralına yardımcı kaynak Sarpıncık GES projesinin çevresel etki değerlendirme(ÇED) süreci kapsamında ‘halkın katılım toplantısı’, yurttaşların tepkileri sonrası gerçekleşmedi. Proje mera alanın ve yaşam alanların içerisinde kalmasına tepki gösteren yurttaşlar, projenin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Karaburun Kent Konseyi öncülüğünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi temsilcileri, siyasi partiler, dernekler ve yaşam savunucuları destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Kırman, "2013 yılında başlayarak ‘Yenilenebilir doğal kaynaklardan faydalanarak elektrik enerjisi üretimi’ maskesi ile, Karaburun Yarımadası’nın 484 kilometre kare yüzölçümündeki karasal alanının yüzde 89’u ruhsat verilerek enerji santrallarına ayrılmış durumda. Firmanın bakanlığa sunduğu ÇED raporundan alınan bilgiler ile paneller en yakın yerleşim yeri olan Sarpıncık Mahallesindeki konutlara 70 - 173 metre mesafede Hasseki mahallesindeki konutlara 399-517 metre mesafede. Kurulmak istenilen paneller adeta köyün içinde ve şu an kullanılan mera alanlarındadır. GES panelleri konulurken toprağın üst katmanı tıraşlanarak alınacak ve paneller için beton dökülecektir. Panellerin altında kalacak topraktaki tüm canlı yaşamı zaman içinde yok olacaktır" dedi.

"TARIM VE HAYVANCILIK BİTME NOKTASINDA"

Kırman şunları dile getirdi: "Yapılan yanlış uygulamalar ile oluşturulan RES ve GES projeleri ile Karaburun Yarımadası’nda tarım ve hayvancılık bitme durumuna gelmiştir. Karaburun Yarımadasının doğası, florası, faunası zarar görmektedir. Projenin uygulanması durumunda bölgede bitme aşamasında olan hayvancılık tamamen yok olacaktır. Bizler yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine tamamen karşı değiliz, yanlış uygulamalar ile doğamıza daha fazla zarar verilmesine karşıyız. Yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Yapılmak istenilen toplantının ve ÇED sürecinin sonlandırılarak projenin iptal edilmesini istiyoruz. Karaburun Yarımadası’nda daha fazla doğa ve canlının zarar görmesinin önüne geçilmesini Karaburun Yarımadası’nda yaşamın devam etmesi adına talep etmekteyiz."