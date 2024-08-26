Karaburun’da GES projesine tepki: Yaşamımızı tehdit ediyor

Mahir KANAAT

İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde yapılmak istenen güneş enerji santralı (GES) ve elektrik depolama tesisi projesi tepki çekti.

Erkan Petekkaya’nın şirketi Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hayata geçirilmek istenen projenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında 3 Eylül tarihinde Küçükbahçe Kahvesi önünde halkın katılım toplantısı gerçekleşecek. Toplantı öncesi bölge halkı, projenin iptali çağrısında bulundu.

Proje 24,46 hektarlık alanda yapılmak isteniyor. Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatif, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB) bulunan alanın koruma altındaki türlerin yaşam alanı olduğunu vurguladı. Açıklamada, Natura 2000 statüsündeki bölgede kurulması planlanan GES projesinin, sadece bölgedeki habitatı değil, aynı zamanda göç eden kuşlar üzerinde de olumsuz etkiler yaratacağı ifade edildi. Açıklamada proje alanın çevresinde tarım ve mera alanı bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda alanının en yakın yerleşim yerlerine 100 ila 110 metre mesafede yer aldığı açıklandı.

"MAHALLEMİZ TEHLİKE ALTINDA"

Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, GES projesinin bölgedeki tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getireceğini belirtti. Dağdelen, “Proje, tarım arazilerimizi, meralarımızı ve su kaynaklarımızı tehdit ediyor. Zeytin ve narenciye ağaçlarımız, hayvancılıkla geçinen köylülerimiz büyük zarar görecek. Projeye karşı topladığımız imzaları ilgili birimlere gönderdik, sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.