Karaburun’da yine zeytin katliamı

İzmir’in Karaburun ilçesinde, Lodos Enerji A.Ş.'nin zeytinlik arazilerindeki GES projesi sebebiyle zeytin katliamı sürüyor. Şirketin yaklaşık 2 bin zeytin ağacını hukuksuzca kestiği ortaya çıktı.

İzmir’in Karaburun ilçesi Yayla mahallesinde Lodos Enerji A.Ş.’nin zeytin katliamı büyüyor.

Şirketin, güneş enerji santralı (GES) projesi kapsamında yaklaşık 2 bin zeytin ağacını hukuksuzca kestiği ortaya çıktı. Yayla mahallesi sakini Mustafa Şenbahar, "Onlarca yıl emek vererek diktiğimiz zeytin ağaçlarımız gözlerimizin önünde katlediliyor. Açtığımız tüm davaları kazandık. Buna rağmen Lodos, mahkeme kararlarına uymayıp kaçak kesime devam ediyor. Bu gücü nereden alıyorlar… Bu hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Şenbahar, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduğunu da belirtti.

Bölgedeki zeytinlik araziler, yaklaşık 20 yıl önce Hazine’den zeytin dikme şartıyla 150 yıllığına kiralandı ve köylüler tarafından büyük bir emekle verimli hale getirildi. Ancak, 2023 yılında Lodos Enerji A.Ş. bu arazilere "yardımcı enerji kaynağı" adı altında GES panelleri dikme çalışmalarına başladı.

Bu süreçte, İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından verilen "marjinal tarım alanı" raporu sayesinde şirkete çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın denetimleri sonucunda, bu raporun usulsüz olduğu anlaşıldı ve İl Tarım Müdürü Mustafa Özen 15 Eylül 2023 tarihinde görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir İl Tarım Müdürlüğü’nün usulsüz hazırladığı rapor nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Usulsüz rapor hazırlayan personel hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN KATLİAM

Mustafa Şenbahar tarafından ÇED kararının iptali için dava açıldı. İzmir 7. İdare Mahkemesi, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Mahkeme kararında, GES projesinin alanda uygulanamayacağı belirtilerek, “GES proje alanlarının yarısından fazlasını kaplayan, dikili tarım arazisi niteliğinde bulunan, 2007 yılından bu yana dikilen ve büyük ölçüde başarılı olduğu görülen zeytinliklerde GES projesi yapılmak istenmesi kamu yararı taşımıyor” diye vurgulandı.

Buna rağmen şirket tarafından 2024 Şubat ayında 5 bin zeytin ağacı hukuksuzca kesildi. Kesime karşı Şenbahar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtı. Bu dava ise İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme kesim işlemi için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Kararda, "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden Mustafa Şenbahar tarafından zeytin ağaçlandırması amacıyla kiralanan söz konusu parselin kuru marjinal tarım arazisi kapsamında tarımsal amaç dışında kullanılmasının uygun görülmesine ve parsel üzerinde Lodos Enerji’nin GES kurulmasında sakınca bulunmadığına yönelik 14 Şubat 2024 tarihli ve 33 sayılı ‘Olur’ işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi" denildi.

Şirket, mahkeme kararlarını hiçe sayarak yaklaşık 2 bin zeytin ağacını daha kesti.