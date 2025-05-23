Karaca, Bingöl, Erol aday

CHP TBMM Grubu, üç grup başkanvekili ile Meclis Başkanvekili ve Başkanlık Divanı'nda görev alacak üç katip üyenin belirlenmesi amacıyla kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantıda, grup yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanında görev alacak yeni isimlerin belirlenmesi için seçim yapılacak.

KARACA YENİDEN ADAY

TBMM Genel Kurulu'nda, AYM’nin Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okuttuğu için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Genel Kurulu yönetme görevi vermediği TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca yeniden adaylığını koyacak. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karaca’nın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Erzincan Milletvekili Gürsel Erol da TBMM Başkanvekilliği için aday olacak.

İDARE AMİRİ

CHP, TBMM İdare Amiri’ni adayını da kapalı grup toplantısında gerçekleştirilecek seçimle belirleyecek. TBMM’de, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlendirilen İdare Amirliği için CHP de milletvekilleri Tahsin Tarhan, Harun Özgür Yıldızlı ve Yaşar Tüzün yarışacak.

CHP Meclis Grubu, üç kişiden oluşacak TBMM Katip Üyelerini ise milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Nurten Yontar, Müzeyyen Şevkin ve Aliye Coşar isimlerinin arasından seçecek.