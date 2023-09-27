Karacaahmet Mezarlığı'nda cinayete ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Karacaahmet Mezarlığı'nda kendisi gibi bahçıvan olan kuzenini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ile oğlu tutuklandı.

Polis ekipleri, Üsküdar ile Kadıköy ilçeleri arasında yer alan mezarlıkta bahçıvanlık yapan Yunus Bıçak'ın 23 Eylül'de silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Aynı mezarlıkta çalışan Kemal İ. ile dayısının oğlu olan Bıçak'ın tartışma yaşadığı belirlendi.

Polis ekipleri, Yunus Bıçak ile Kemal İ'nin oğlu Şeref İ'nin de cinayetten bir gün önce tartıştığını tespit etti.

Şüpheli Kemal İ. gözaltına alınırken üzerinden çıkan olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya da el konuldu.

Karacaahmet Mezarlığı'nda çalışan bir görgü tanığı ifadesinde, olay sırasında Kemal İ. ile oğlu Şeref İ'nin iki ayrı silahla Yunus Bıçak'a ateş ettiğini belirtti. Bunun üzerine Şeref İ. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan baba Kemal İ. ile oğlu Şeref İ, sevk edildikleri Anadolu Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.