Karacabey Belediye Spor - Belediye Derincespor: 1-0
Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Semih Kocaman, Turan Çelik
KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.82 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz, Mahmut Bilir (Dk.90 Burak Albayrak), Emre Oymak (Dk.46 Hakan Öztürk), Berke Özgün, Ali Aydemir (Dk.82 Kerem Yaşa), Fahri Pınar
BELEDİYE DERİNCESPOR: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (Dk.67 İlyas Yılmazer), Yunus Karakaya (Dk.78 Enes Kuşçu), İsa Nalbant (Dk.67 Berat Kartal), Eren Türkkal, Bedirhan Yıldız, Ümitcan Ekşi, Sercan Demirkıran, Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Dk.25 Özgür Özden Dağdelen) (Dk.67 Berat Kartal)
GOL: Dk.72 Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Bedirhan Yılmaz, Yusuf Efe Yaman, Doğukan Kaya (Belediye Derincespor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 28’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor'u 1-0 mağlup etti.
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