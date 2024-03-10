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Karacabey Belediyespor - Afyonspor: 1-0

Ajans Haberleri
  • 10.03.2024 17:18
  • Giriş: 10.03.2024 17:18
  • Güncelleme: 10.03.2024 17:18
Kaynak: DHA
Karacabey Belediyespor - Afyonspor: 1-0

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, İlker Ayten, Ahmet Bingöl

KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Burak Karapınar, Ersel Aslüyüksek, Burak Aydın, Namık Barış Çelik (Dk. 63 Fatih Tultak), Furkan Yasin Yalçın (Dk. 46 Ata Kurtuluş), Berke Özgün, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk. 85 Tuğkan Kamışoğlu), Serhat Kot (Dk. 90 Mehmet Yanıkara), Alperen Özşahin (Dk. 63 Ömer Faruk Yücel)

AFYONSPOR: Boran Güngör - Mustafa Emre Can, Mustafa Erkasap, Yunus Emre Mertoğlu (Dk.66 Gökdeniz Kara), Muhammed Mustafa Özbay (Dk.70 Şükrü Kurt), Kerem Kaya, Umut Can Kanber, Emirhan Sefa Öz, Bedirhan Akbaba (Dk.70 Utku Büyükköse), Hüseyin İçlek, Umut Yaşar Keçeci (Dk.46 Burak Topçu)

GOL: Dk. 67 Burak Aydın (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek, Serhat Kot (Karacabey Belediyespor) - Mustafa Özbay, Mustafa Erkasap (Afyonspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 29’uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Afyonspor’u 1-0 mağlup etti.

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