Karacabey Belediyespor - Kocaelispor: 1-2
Yasin KESKİN / KARACABEY-BURSA,(DHA)-
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Pekmezci, Mücahit Adem Çelebi
KARACABEY BELEDİYESPOR: Recep Tayyip Kaya - Azat Çakar, Sedat Cengiz, Berker Erdemer (Dk. 69 İbrahim Can Köse), Berke Özgün, Ökkeş Karaoğlu (Dk. 69 Fatih Eren), Furkan Üstünbağ, Oğul Dora Şimşek (Dk. 46 Atamer Bilgin), Nejdet Nezir Bilin, Mehmet Arda Aşnı (Dk. 46 Kayra Palabıyık), Talha Yünkuş (Dk. 46 Abdullah Balıkçı)
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Samet Yalçın, Syrota, Balogh, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Nonge (Dk. 72 Yusuf Narin), Keita (Dk. 60 Ege Bilim), Rivas (Dk. 86 Muhammet Efe Küçük), Furkan Gedik, Ahmet Sağat
GOLLER: Dk. 90 Nejdet Nezir Bilin (Karacabey Belediyespor) - Dk. 5 Furkan Gedik, Dk. 41 Ahmet Sağat (Kocaelispor)
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Karacabey Belediyespor sahasında ağırladığı Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. Galibiyetle birlikte Kocaelispor, grup aşamasına kalmaya hak kazandı.
FOTOĞRAFLI